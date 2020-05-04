В Казань сегодня эвакуируют туристов из Берлина

Фото: пресс-служба казанского аэропорта

4 мая ориентировочно в 16.45 в Казанский аэропорт прибудет эвакуационный спецрейс Берлин — Казань — Новосибирск с российскими туристами из Берлина. Все они отправятся в двухнедельную обсервацию в один из казанских санаториев — «Ливадию» и «Васильевский», сообщает татарстанский оперштаб. Точное число туристов на борту и распределение их по зонам изоляции не уточняется.

Накануне днем, в обсервации «Ливадии» уже разместили 16 человек, прибывших из Тайланда рейсом Пхукет-Казань. Уже завтра, 5 мая, из «Васильевского» отпустят туристов, прибывших в середине апреля из Турции и индийского штата Гоа.