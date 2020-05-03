Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3,3 млн человек
В мире число случаев заражения коронавирусом превысило 3,3 млн человек, сообщила Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ).
За сутки в мире зафиксированы более 82,7 тысячи новых случаев заражения, общее число составляет 3 349 786.
Количество летальных исходов за сутки возросло на 8657, общее число жертв коронавируса в мире составляет 238 628, передает «РИА Новости».
Напомним, ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины.
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