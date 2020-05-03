Муфтий Татарстана предупредил об изменении времени намаза

С начала мая в Татарстане меняется время ночного и утреннего намазов, предупредил муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин.

Так, с начала мая (для Казани — с 5 мая) и вплоть до начала августа на территории Татарстана «белое зарево заката соединяется с белизной утренней зари».

Из-за этого с помощью астрономических расчетов невозможно точно определить время начала ночного (ясту) и утреннего (иртэнге) намазов, а также время завершения сухура (утреннего приема пищи в Рамадан).

Поэтому Совет улемов ДУМ РТ принял решение относительного исчисления времени намазов по сравнению с ближайшим регионом, сообщает пресс-служба мусульманского духовенства.

В Казани 4 мая утренняя молитва по настоящей ночи наступает в 00.06, а 5 мая настоящей ночи уже нет. Это относительное исчисление дает сильно отличающееся время от предыдущего дня. Также важно отметить, что начало утренней молитвы — это начало поста, отметил муфтий РТ.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов определил даты проведения мусульманских праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в этом году.

