Минниханов определил даты проведения мусульманских праздников
Президент Татарстана Рустам Минниханов определил даты проведения мусульманских праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в этом году. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации республики.
Так, 24 мая «в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями» мусульмане отметят Уразу-байрам, а 31 июля — Курбан-байрам.ОбществоИсторияКультура Татарстан
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