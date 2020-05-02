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Минниханов определил даты проведения мусульманских праздников

14:40, 02.05.2020
Минниханов определил даты проведения мусульманских праздников
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов определил даты проведения мусульманских праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в этом году. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации республики.

Так, 24 мая «в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями» мусульмане отметят Уразу-байрам, а 31 июля — Курбан-байрам.

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