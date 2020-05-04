Врач рассказал о ранних симптомах коронавируса

Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал о ранних симптомах, по которым можно определить наличие коронавирусной инфекции.

На ранних стадиях болезни человек может ощущать чувство похмелья, при этом не употребляя накануне алкоголь.

«Если вчера у вас не было никаких алкогольных возлияний, а сегодня вдруг появилось ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается до больших значений — это может говорить о самом начале развития заболевания», — рассказал врач.

По словам Зайцева, подобные симптомы наблюдаются в первые два-три дня.

Далее у человека чаще всего меняется голос и начинаются приступы удушья, потому что инфекция спускается до трахеи. При отсутствии лечения начинается поражение бронхов и легких, сопровождающееся спазмами и нехваткой воздуха, рассказал Зайцев.

Он посоветовал не пренебрегать собственными ощущениями и обращаться за медицинской помощью, передает «Звезда».

Напомним, за последние сутки в России подтверждено 10 633 новых случаев коронавирусной инфекции.

