Казань оказалась на последнем месте по индексу самоизоляции среди других городов-миллионников

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Казани, сегодня вечером индекс самоизоляции равен 3 баллам. Среди других городов-миллионников это самый худший результат.

Так, столица Татарстана заняла 15 место среди других российских городов.

В Набережных Челнах, Лениногорске и Альметьевске индекс самоизоляции равен 3,2 балла, в Бугульме и Елабуге 3,1 и 3 балла соответственно.

В Нижнекамске в воскресенье вечером индекс равен 3,3 балла, а в Зеленодольске 3.

Напомним, сегодня днем в столице Татарстана индекс самоизоляции был равен 2,9 балла.