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Происшествия

В Башкирии водитель иномарки погиб, столкнувшись с деревом

12:25, 03.05.2020
В Башкирии водитель иномарки погиб, столкнувшись с деревом
Фото: gibdd_rb

В Башкирии водитель Toyota Corolla погиб после съезда в кювет с наездом на дерево. Об этом сообщает ГИБДД республики. Еще один человек серьезно пострадал.

Авария произошла 3 мая в Дуванском районе на 4 км автодороги Дуван — Лемазы. По одной из версий, 31-летний местный житель при выходе с левого поворота допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево.

В результате водитель скончался на месте происшествия, его пассажир, 27-летний родной брат, госпитализирован.

Происшествия Башкортостан
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