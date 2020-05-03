В Башкирии водитель иномарки погиб, столкнувшись с деревом

Фото: gibdd_rb

В Башкирии водитель Toyota Corolla погиб после съезда в кювет с наездом на дерево. Об этом сообщает ГИБДД республики. Еще один человек серьезно пострадал.

Авария произошла 3 мая в Дуванском районе на 4 км автодороги Дуван — Лемазы. По одной из версий, 31-летний местный житель при выходе с левого поворота допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево.

В результате водитель скончался на месте происшествия, его пассажир, 27-летний родной брат, госпитализирован.