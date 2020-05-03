В Уфе 25-летний парень вытащил из огня 8-летнюю девочку — видео

В Башкирии 25-летний парень спас из огня 8-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Пожар произошел накануне около 15 часов на улице Выгонной в Уфе. Огонь вспыхнул одноэтажном бревенчатом доме с пристроем из шлакоблока, в котором находились бабушка с внучкой. Еще до прибытия пожарных 25-летний сосед разбил окно и вытащил через оконный проем из горящего дома 8-летнюю девочку. После этого к спасению подключились другие мужчины, вместе им удалось спасти из огня и пожилую женщину, находившуюся в доме.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливается. Главное управление МЧС России по РБ рассматривает вопрос о награждении молодого человека.