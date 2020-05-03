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В Татарстане семьям с детьми больше не нужно собирать справки на материнский капитал

07:58, 03.05.2020
В Татарстане семьям с детьми больше не нужно собирать справки на материнский капитал
Фото: tatarstan.ru

Пенсионный фонд перешел на проактивное оформление сертификатов на материнский семейный капитал. Это значит, что теперь материнский капитал станет автоматической услугой, на которую не нужно собирать документы.

Все сведения поступают в ПФР из государственного реестра ЗАГС. В 2020 году выдано более 9 тысяч сертификатов, из них 3,9 тысячи — в проактивном порядке.

Общество Татарстан
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