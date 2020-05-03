В Татарстане семьям с детьми больше не нужно собирать справки на материнский капитал

Пенсионный фонд перешел на проактивное оформление сертификатов на материнский семейный капитал. Это значит, что теперь материнский капитал станет автоматической услугой, на которую не нужно собирать документы.

Все сведения поступают в ПФР из государственного реестра ЗАГС. В 2020 году выдано более 9 тысяч сертификатов, из них 3,9 тысячи — в проактивном порядке.