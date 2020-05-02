Казань оказалась в топе городов, куда россияне съездили бы на майские праздники, если бы не пандемия

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провел опрос и выявил города, в которые бы они поехали на майские, если бы не пандемия коронавируса.

Так, Казань оказалась на четвертом месте, куда приехали бы туристы из других городов, если бы не режим самоизоляции.

В первой тройке оказались Санкт-Петербург, Сочи, Севастополь, сообщает пресс-служба сервиса.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Казань посетили 3,5 млн туристов.

