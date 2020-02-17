За год Казань посетили 3,5 млн туристов

Фото: Денис Гордийко

В 2019 году Казань посетили 3,5 млн туристов, что на 9% больше, чем годом ранее. Об этом сегодня говорили на «деловом понедельнике».

В основном туристы приезжали из Китая, Казахстана, Германии, Турции, Украины и Белоруссии. Из-за рубежа Казань посетили почти 230 тысяч человек. Что касается россиян, то больше всего столицу РТ посещали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Челябинска, городов Приволжского федерального округа, передает портал мэрии Казани.

В среднем в Казани туристы гостят от 4 до 7 дней и тратят 22 607 рублей на человека. Среди опрошенных 79% остались довольны, а 93,5% готовы рекомендовать Казань друзьям и знакомым. За прошлый год 40% тот общего числа туристов приехали в Казань повторно.



Ранее Казань вошла в число самых популярных ж/д направлений этой зимой.