Кабмин РТ официально утвердил пропуска на занятия спортом

Правительство Татарстана дополнило список причин, по которым жители республики могут выходить из дома. Среди целей для получения пропуска в РТ теперь появятся занятия спортом.

Пункт №12 гласит: «индивидуальное занятие физической культурой/спортом на открытом воздухе».

Постановление кабмина РТ подписано и опубликовано сегодня, 29 апреля. Утвердил документ премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Напомним, в связи с режимом самоизоляции в Татарстане передвижения граждан ограничены. В республике можно выходить на улицу чтобы выкинуть мусор или дойти до ближайшего магазина. Для этих целей, а также чтобы выгулять собаку можно обойтись без специальных пропусков. А вот для ряда других целей необходимо обращаться в систему, которая выдает пропуска на передвижение по городу. Она позволяет посещать банк или почту, парикмахера, военкомат. Можно заказать пропуск для выезда на дачу или для доставки продуктов родственникам.