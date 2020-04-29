Кабмин РТ официально утвердил пропуска на занятия спортом
Правительство Татарстана дополнило список причин, по которым жители республики могут выходить из дома. Среди целей для получения пропуска в РТ теперь появятся занятия спортом.
Пункт №12 гласит: «индивидуальное занятие физической культурой/спортом на открытом воздухе».
Постановление кабмина РТ подписано и опубликовано сегодня, 29 апреля. Утвердил документ премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Напомним, в связи с режимом самоизоляции в Татарстане передвижения граждан ограничены. В республике можно выходить на улицу чтобы выкинуть мусор или дойти до ближайшего магазина. Для этих целей, а также чтобы выгулять собаку можно обойтись без специальных пропусков. А вот для ряда других целей необходимо обращаться в систему, которая выдает пропуска на передвижение по городу. Она позволяет посещать банк или почту, парикмахера, военкомат. Можно заказать пропуск для выезда на дачу или для доставки продуктов родственникам.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым