Новости

05:18 МСК Все новости
Новости раздела

Портрет генерала Минигали Шаймуратова появится на одном из домов в Башкирии

04:30, 02.05.2020

В Башкирии на одном из фасадов домов города Баймака к 9 Мая появится портрет генерала Минигали Шаймуратова.

Над портретом командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии работает местный художник Фанис Курмашев, сообщает «Башинформ» со ссылкой на администрацию города.

Ранее президент России Владимир Путин удостоил легендарного командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майора Минигали Шаймуратова звания Героя России.

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров