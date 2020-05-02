Портрет генерала Минигали Шаймуратова появится на одном из домов в Башкирии
В Башкирии на одном из фасадов домов города Баймака к 9 Мая появится портрет генерала Минигали Шаймуратова.
Над портретом командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии работает местный художник Фанис Курмашев, сообщает «Башинформ» со ссылкой на администрацию города.
Ранее президент России Владимир Путин удостоил легендарного командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майора Минигали Шаймуратова звания Героя России.
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