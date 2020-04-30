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Для нуждающихся семей Татарстана собрали 50 вагонов еды

15:09, 30.04.2020 1
Для нуждающихся семей Татарстана собрали 50 вагонов еды
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Предприятия Татарстана откликнулись на призыв президента республики Рустама Минниханова поддержать республиканское волонтерское движение «Помощь рядом».

В частности, Ак Барс Банк 29 апреля запустил доставку продуктов для 55 тыс. семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Так, в течение двух месяцев каждая семья получит поддержку четырежды. 220 тыс. наборов — это 200 грузовых КАМАЗов, или 50 вагонов еды, на 300 млн рублей.

Сельхозпредприятия Тукаевского района организовали сбор продуктов. Компания «Азбука сыра» направила врачам продукцию собственного производства.

Компании «Магнит» и Coca Cola собрали 13 тысяч продуктовых наборов для многодетных семей, а маркетплейс KazanExpress собрал продукты для пожилых людей.

Напомним, волонтером татарстанской компании успел побывать и режиссер Тимур Бекмамбетов.

«Татнефть» наладила производство индивидуальных средств защиты и передала в медучреждения семь боксов для транспортировки людей с коронавирусом.

ОбществоБизнесРозничная торговляУслуги Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:28
    В Тукаевском районе глава организовал сбор денежных средств,для помощи голодающим. В приёмную главы все желающие, могут принести денежные средства.
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