Для нуждающихся семей Татарстана собрали 50 вагонов еды
Предприятия Татарстана откликнулись на призыв президента республики Рустама Минниханова поддержать республиканское волонтерское движение «Помощь рядом».
В частности, Ак Барс Банк 29 апреля запустил доставку продуктов для 55 тыс. семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Так, в течение двух месяцев каждая семья получит поддержку четырежды. 220 тыс. наборов — это 200 грузовых КАМАЗов, или 50 вагонов еды, на 300 млн рублей.
Сельхозпредприятия Тукаевского района организовали сбор продуктов. Компания «Азбука сыра» направила врачам продукцию собственного производства.
Компании «Магнит» и Coca Cola собрали 13 тысяч продуктовых наборов для многодетных семей, а маркетплейс KazanExpress собрал продукты для пожилых людей.
Напомним, волонтером татарстанской компании успел побывать и режиссер Тимур Бекмамбетов.
«Татнефть» наладила производство индивидуальных средств защиты и передала в медучреждения семь боксов для транспортировки людей с коронавирусом.
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