Для нуждающихся семей Татарстана собрали 50 вагонов еды

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Предприятия Татарстана откликнулись на призыв президента республики Рустама Минниханова поддержать республиканское волонтерское движение «Помощь рядом».

В частности, Ак Барс Банк 29 апреля запустил доставку продуктов для 55 тыс. семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Так, в течение двух месяцев каждая семья получит поддержку четырежды. 220 тыс. наборов — это 200 грузовых КАМАЗов, или 50 вагонов еды, на 300 млн рублей.

Сельхозпредприятия Тукаевского района организовали сбор продуктов. Компания «Азбука сыра» направила врачам продукцию собственного производства.

Компании «Магнит» и Coca Cola собрали 13 тысяч продуктовых наборов для многодетных семей, а маркетплейс KazanExpress собрал продукты для пожилых людей.

Напомним, волонтером татарстанской компании успел побывать и режиссер Тимур Бекмамбетов.

«Татнефть» наладила производство индивидуальных средств защиты и передала в медучреждения семь боксов для транспортировки людей с коронавирусом.

