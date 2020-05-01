Татарстан занял второе место в ПФО по количеству заболевших COVID-19 за неделю

Татарстан занял второе место среди регионов ПФО по увеличению количества заболевших коронавирусом за неделю, следует из данных Информационного центра мониторинга.

Так, с 24 апреля по 1 мая число зафиксированных случаев в республике увеличилось на 110%. Самый большой показатель у Самарской области — здесь прирост за неделю равен 112%.

Также заметно увеличилось количество больных в Саратовской области. Здесь количество заболевших увеличилось на 99%.

Напомним, в Татарстане зафиксировано 894 случая коронавирусной инфекций На сегодняшний день к аппаратам ИВЛ подключены четверо пациентов. За сутки выздоровели 12 человек, за весь период — 100, также зафиксированы два летальных исхода от COVID-19.

