Главное о коронавирусе на 1 мая: новые заражения в Китае и вторая смерть в Челнах

Вторая жертва коронавируса в Татарстане — снова в Челнах

Сегодня стало известно о втором случае смерти пациента с новой коронавирусной инфекцией в Татарстане. Смерть пациента наступила 30 апреля. В Набережных Челнах скончался житель Елабужского района 1953 года рождения.



Как сообщили в оперштабе по борьбе в коронавирусом, 18 апреля он был госпитализирован в Набережно-Челнинскую инфекционную больницу. С 21 апреля пациент находился на лечении в стационаре городской больницы №2. С 25 апреля он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Причиной смерти стала внебольничная двусторонняя вирусная пневмония тяжелой степени тяжести, вызванная новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Сообщается, что пациент имел хронические заболевания. Диагноз подтвержден экспертизой.

Ранее в Набережных Челнах скончался семидесятилетний мужчина.



Одновременно стало известно, что сегодня подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции: 11 человек госпитализированы, 60 проходят лечение на дому с легкой или бессимптомной формой. Шесть случаев — завозные, 65 — контакт с больными.

Возрастная категория пациентов:

до 18 лет — 11;

от 18 до 30 — 13;

от 30 до 50 — 17;

от 50 до 60 — 16;

от 60 до 70 — 8;

от 70 до 80 — 4;

от 80 до 90 — 2.



География выявленных случаев:

Казань — 28;

Набережные Челны — 7;

Нижнекамский район — 3;

Елабуга / Елабужский — 3;

Альметьевский — 6;

Арский — 2;

Сабинский — 3;

Тетюшский — 2;

Буинский — 1;

Дрожжановский — 1;

Аксубаевский — 1;

Высокогорский — 1;

Алексеевский-1;

Балтасинский — 1;

Зеленодольский район — 11.

Общее количество пациентов — 894 за весь период.



Таким образом, всего в РТ заразились 894 человека. На сегодняшний день к аппаратам ИВЛ подключены четверо пациентов. За сутки выздоровели 12 человек, за весь период — 100.



Интересные факты:

судя по «Инстаграму» оперштаба по борьбе с коронавирусом, татарстанцы удивляются тому, что ежедневный прирост заболевших держится на одном уровне. «Какой умный вирус», — прокомментировала данные одна из пользовательниц.

По России

За последние сутки в России подтверждено 7 933 случая новой коронавирусной инфекции.

Заболевшие выявлены в 85 регионах. Всего в стране количество заболевших достигло 114 431. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 13 220 человек. Также за весь период в России от коронавируса скончались 1169 человек. Число активных случаев заболевания составляет 100 042.

Топ-10 регионов РФ по количеству зараженных

Интересные факты:

более 80% заболевших — младше 65 лет;

врачи предупреждают, что коронавирус может вызывать нарушения свертываемости крови даже у людей без хронических заболеваний. Нарушение свертываемости приводит к образованию тромбов.

По миру

В мире коронавирусом нового типа на 1 мая 2020 года заразились 3 259 167 человек, 233 439 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

1 092 492 случая приходится на США. Затем по количеству заболевших идут Испания (213 435), Италия (205 463), Великобритания (172 481) Франция (167 299).



Интересные факты:

в Китае за последние сутки выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. Шесть диагнозов подтверждено у прибывших из США и Бразилии, еще шесть — внутри страны, причем все они зафиксированы в регионах, которые граничат с Россией;

Министерство внутренних дел Германии отметило существенный рост преступлений. Как правило, мошенники успешно используют страх населения заразиться COVID-19, а также вымогают у граждан деньги.

Ольга Плешкова