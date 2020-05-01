Главное о коронавирусе на 1 мая: новые заражения в Китае и вторая смерть в Челнах
Вторая жертва коронавируса в Татарстане — снова в Челнах
Сегодня стало известно о втором случае смерти пациента с новой коронавирусной инфекцией в Татарстане. Смерть пациента наступила 30 апреля. В Набережных Челнах скончался житель Елабужского района 1953 года рождения.
Как сообщили в оперштабе по борьбе в коронавирусом, 18 апреля он был госпитализирован в Набережно-Челнинскую инфекционную больницу. С 21 апреля пациент находился на лечении в стационаре городской больницы №2. С 25 апреля он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Причиной смерти стала внебольничная двусторонняя вирусная пневмония тяжелой степени тяжести, вызванная новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Сообщается, что пациент имел хронические заболевания. Диагноз подтвержден экспертизой.
Ранее в Набережных Челнах скончался семидесятилетний мужчина.
Одновременно стало известно, что сегодня подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции: 11 человек госпитализированы, 60 проходят лечение на дому с легкой или бессимптомной формой. Шесть случаев — завозные, 65 — контакт с больными.
Возрастная категория пациентов:
до 18 лет — 11;
от 18 до 30 — 13;
от 30 до 50 — 17;
от 50 до 60 — 16;
от 60 до 70 — 8;
от 70 до 80 — 4;
от 80 до 90 — 2.
География выявленных случаев:
Казань — 28;
Набережные Челны — 7;
Нижнекамский район — 3;
Елабуга / Елабужский — 3;
Альметьевский — 6;
Арский — 2;
Сабинский — 3;
Тетюшский — 2;
Буинский — 1;
Дрожжановский — 1;
Аксубаевский — 1;
Высокогорский — 1;
Алексеевский-1;
Балтасинский — 1;
Зеленодольский район — 11.
Общее количество пациентов — 894 за весь период.
Таким образом, всего в РТ заразились 894 человека. На сегодняшний день к аппаратам ИВЛ подключены четверо пациентов. За сутки выздоровели 12 человек, за весь период — 100.
Интересные факты:
- судя по «Инстаграму» оперштаба по борьбе с коронавирусом, татарстанцы удивляются тому, что ежедневный прирост заболевших держится на одном уровне. «Какой умный вирус», — прокомментировала данные одна из пользовательниц.
По России
За последние сутки в России подтверждено 7 933 случая новой коронавирусной инфекции.
Заболевшие выявлены в 85 регионах. Всего в стране количество заболевших достигло 114 431. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 13 220 человек. Также за весь период в России от коронавируса скончались 1169 человек. Число активных случаев заболевания составляет 100 042.
Топ-10 регионов РФ по количеству зараженных
Интересные факты:
- более 80% заболевших — младше 65 лет;
- врачи предупреждают, что коронавирус может вызывать нарушения свертываемости крови даже у людей без хронических заболеваний. Нарушение свертываемости приводит к образованию тромбов.
По миру
В мире коронавирусом нового типа на 1 мая 2020 года заразились 3 259 167 человек, 233 439 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
1 092 492 случая приходится на США. Затем по количеству заболевших идут Испания (213 435), Италия (205 463), Великобритания (172 481) Франция (167 299).
Интересные факты:
- в Китае за последние сутки выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. Шесть диагнозов подтверждено у прибывших из США и Бразилии, еще шесть — внутри страны, причем все они зафиксированы в регионах, которые граничат с Россией;
- Министерство внутренних дел Германии отметило существенный рост преступлений. Как правило, мошенники успешно используют страх населения заразиться COVID-19, а также вымогают у граждан деньги.
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