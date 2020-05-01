Министр молодежи Татарстана показал тест-драйв площадки скейт-парка под Миллениумом

Министр молодежи РТ Дамир Фаттахов показал в своем «Инстаграме» видео с тест-драйва площадки скейт-парка под Миллениумом.

В тестировании площадки принял участие один из лучших bmx-райдеров России Ирек Ризаев,он также присутствовал в проектировании территории.

Ранее сообщалось, что в Казани завершено более 50% строительства нового экстрим-парка, который возводится под мостом «Миллениум».

