Министр молодежи Татарстана показал тест-драйв площадки скейт-парка под Миллениумом
Министр молодежи РТ Дамир Фаттахов показал в своем «Инстаграме» видео с тест-драйва площадки скейт-парка под Миллениумом.
В тестировании площадки принял участие один из лучших bmx-райдеров России Ирек Ризаев,он также присутствовал в проектировании территории.
Ранее сообщалось, что в Казани завершено более 50% строительства нового экстрим-парка, который возводится под мостом «Миллениум».
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