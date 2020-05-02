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Сегодня в Татарстане ожидается небольшой дождь и до +14 градусов

06:27, 02.05.2020
Сегодня в Татарстане ожидается небольшой дождь и до +14 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В субботу, 2 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром дождь, днем — местами на востоке республики.

Ветер северный, северо-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит от +9°С до +14°С. В Казани столбик термометра будет колебаться от +10°С до +12°С. В Набережных Челнах прогнозируется +10—14°С.

Общество Татарстан
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