Эксперты спрогнозировали пик эпидемии COVID-19 в ПФО

Математическая модель позволила определить пики эпидемии по федеральным округам, рассказал эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Так, по словам специалиста, в Приволжском федеральном округе (ПФО) зафиксирована отрицательная динамика распространения вируса.

«На динамику влияет интенсивность общения людей между собой. Если люди редко общаются, соблюдают социальную дистанцию, то динамика распространения будет замедляться, то есть будет положительной, и пик заболевания будет другим, может и в августе наступить. Если же люди продолжают общаться и не соблюдают ограничений, то динамика заболеваний растет и пик тоже сдвигается», — объяснил Тавадян.

Математическая модель показывает, что до 22 апреля жители ПФО относительно плохо соблюдали режим самоизоляции и динамика прироста была сильной. Однако позже ситуация улучшилась и динамика чуть замедлилась, передает «РИА Новости».

По словам Тавадяна, пик в ПФО наступит в начале мая.

«В данный момент есть вероятность, что заражений будет больше в Поволжье, чем в Северо-Западном федеральном округе», — подчеркнул специалист.

Напомним, сегодня в Татарстане зафиксировали 71 новый случай коронавируса. Таким образом, всего в РТ заразились 894 человека. На сегодняшний день к аппаратам ИВЛ подключены четверо пациентов. За сутки выздоровели 12 человек, за весь период — 100. При этом в республике умер второй пациент с коронавирусом.

