ДУМ РТ организовал доставку ифтар-наборов для самоизолированных студентов

Фото: @dum_rt

В Казани ДУМ РТ раздала благотворительные ифтар-наборов для иногородних студентов КАИ и РИИ, которые самоизолированы в общежитии и не могут купить себе продукты.

Фоторепортаж с мероприятия опубликован в Инстаграме ДУМ РТ.

Сообщается, что любой может принять участие в развитии этого проекта. Перечислить средства можно, отправив смс на номер 7715 с текстом: ИФТАР пробел СУММА. Например, ИФТАР 500.

Ранее сообщалось, что ифтар пройдет «с доставкой на дом» и продлится в течение всего Рамазана.