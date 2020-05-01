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ДУМ РТ организовал доставку ифтар-наборов для самоизолированных студентов

12:40, 01.05.2020
ДУМ РТ организовал доставку ифтар-наборов для самоизолированных студентов
Фото: @dum_rt

В Казани ДУМ РТ раздала благотворительные ифтар-наборов для иногородних студентов КАИ и РИИ, которые самоизолированы в общежитии и не могут купить себе продукты.

Фоторепортаж с мероприятия опубликован в Инстаграме ДУМ РТ.

Сообщается, что любой может принять участие в развитии этого проекта. Перечислить средства можно, отправив смс на номер 7715 с текстом: ИФТАР пробел СУММА. Например, ИФТАР 500.

Ранее сообщалось, что ифтар пройдет «с доставкой на дом» и продлится в течение всего Рамазана.

Общество Татарстан
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