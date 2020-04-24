«Ифтар столетия» в дистанционном формате: ланч-боксы для верующих

12:18, 24.04.2020 23 5
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Республиканский ифтар — 2020 проходит в необычном формате. Поскольку правила режима повышенной готовности, введенного в Татарстане и ряде регионов России, не позволяют собираться группам людей, ифтар пройдет «с доставкой на дом» и продлится в течение всего Рамазана. Каждый день волонтеры будут формировать по 1000 ланч-боксов с едой на футбольном стадионе и в «Туган авылым» и передавать в благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ, имамам казанских мечетей и мухтасибам районов Татарстана. Те сами будут распределять продукты по адресам. Сегодня, в первый день священного месяца Рамазан, на футбольном стадионе для верующих были собраны первые ланч-боксы ифтара. За отправкой ланч-боксов наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».

Напомним, в текущем году мероприятие приурочено к 100-летию ТАССР. Коллективное разговение, которое в ДУМ РТ назвали «ифтаром столетия», должно охватить 30 тысяч человек по всей республике — рекорд для Татарстана. Это в два раза больше Республиканского ифтара — 2019, на который собрались 15 тысяч гостей.


комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 24 апр
    Прекрасно!!!
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  • Анонимно 24 апр
    красивые коробки. хотелось бы самому попробовать
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  • Анонимно 24 апр
    А что внутри этих наборов?
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  • Анонимно 24 апр
    С началом Рамадана!
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  • Анонимно 24 апр
    Хорошо!
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