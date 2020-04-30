В Минобороны выявили почти 200 новых случаев коронавируса у военных

На сегодня среди российских военных выявлено 1068 случаев заражения коронавирусом. Таким образом за последние 4 дня Минобороны обнаружило 194 новых случая.

«В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 30 апреля установлено 1 068 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России — 342 человек, в изоляторах по месту службы — 250 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 10 человек, изолированы на дому — 466 человек, выздоровело — 109 человек (за весь период)», — цитирует сообщение РИА «Новости».

В министерстве подчеркивают, что все зараженные находятся под постоянным наблюдением военных медиков. В тяжелом состоянии находятся двое пациентов. В состоянии средней тяжести — 11 человек, остальные — без симптомов заболевания.

Напомним, на 26 апреля в Минобороны о 874 военных, у которых был обнаружен COVID-19.