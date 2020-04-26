Коронавирус выявили у почти 900 российских военных

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Минобороны опубликовали официальные данные о заразившихся коронавирусной инфекцией военнослужащих. Всего 874 военных получили положительные анализы на COVID-19.

По данным министерства, среди военных с марта по 26 апреля проводилось сплошное обязательное тестирование.

«В госпиталях Минобороны — 314 человек, в изоляторах по месту службы — 175 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 6 человек, изолированы на дому — 379 человек», — цитирует сообщение «РИА Новости».