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Коронавирус выявили у почти 900 российских военных

20:58, 26.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Коронавирус выявили у почти 900 российских военных
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Минобороны опубликовали официальные данные о заразившихся коронавирусной инфекцией военнослужащих. Всего 874 военных получили положительные анализы на COVID-19.

По данным министерства, среди военных с марта по 26 апреля проводилось сплошное обязательное тестирование.

«В госпиталях Минобороны — 314 человек, в изоляторах по месту службы — 175 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 6 человек, изолированы на дому — 379 человек», — цитирует сообщение «РИА Новости».

ОбществоМедицина
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