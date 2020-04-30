КФУ получит статус системообразующего предприятия в Татарстане

Фото: Инна Серова

Казанский федеральный университет обратился к президенту РТ Рустаму Минниханову с предложением придать ему статус системообразующей организации. Об этом сообщил ректор вуза Ильшат Гафуров на прямой линии.

Он подчеркнул, что в КФУ в настоящее время обучаются около 50 тысяч студентов, в том числе более 9,6 тысячи — иностранных, а вклад вуза в консолидированный бюджет республики превышает 830 млн рублей:

— Мы подходим под статус системообразующей организации по всем критериям, и президент республики уже дал поручение Министерству экономики республики и Министерству образования РТ разработать соответствующую программу мер, которые смягчили бы ситуацию в КФУ, связанную с пандемией COVID.

Ранее «Реальное время» писало, что этот учебный год университет завершит в дистанционном режиме обучения.