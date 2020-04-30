Полузащитник «Динамо-Казань» перешел в «Строитель»
Полузащитник «Динамо-Казань» Евгений Неронов перешел в сыктывкарский «Строитель», сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России.
Хоккеист провел в казанском клубе один сезон и успел сыграть в 12 матчах, в которых он не отметился результативными действиями. До «Динамо-Казань» Неронов выступал за нижегородский «Старт».
Напомним, ранее казанский клуб покинул полузащитник Егор Дашков, подписавший контракт с красноярским «Енисеем». О новых приобретениях «Динамо-Казань» информации пока нет.СпортХоккей с мячом Татарстан
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