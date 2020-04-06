Дашков покинул «Динамо-Казань» и перешел в «Енисей»

Полузащитник Егор Дашков покинул «Динамо-Казань» по истечении срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Следующим местом работы хоккеиста станет красноярский «Енисей». С многократным чемпионом России Дашков подписал трехлетний контракт. Кроме «Енисея», игроком интересовались московское «Динамо», нижегородский «Старт» и еще несколько команд российской Суперлиги.

Дашков является воспитанником нижегородского хоккея. В «Динамо-Казань» он оказался перед началом прошедшего сезона и по его итогам стал вторым бомбардиром команды. За казанское «Динамо» полузащитник провел 28 матчей, в которых отметился 10 голами и 20 голевыми передачами.

Контракт игрока с новым клубом начнет действовать с начала мая.