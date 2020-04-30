С отключением отопления в Казани вышел фальстарт

Преждевременное отключение

В конце прошлой недели многие казанцы обнаружили у подъездов многоквартирных домов объявления о том, что с 27 апреля будет отключено отопление. В соцсетях и в чатах мессенджеров появились традиционные записи, полные негодования: на улице еще холодно, еще даже не наступил май, а топить уже перестают. Были и жалобы противоположного содержания: «У нас нечем дышать, настоящая Африка, сколько же можно топить и накручивать платежки!!!»

К вечеру 29 апреля по городу наблюдалась неоднородная картина: где-то отопление было отключено, где-то отключено и снова включено, а где-то тепло и вовсе не перекрывали.

В УК ЖКХ «Гвардейская» «Реальному времени» рассказали:

— Отопительный сезон сначала был завершен с 27 апреля по постановлению исполкома города. Мы одним днем отключили весь жилой фонд в соответствии с этим постановлением. Но в связи с многочисленными жалобами жителей в понедельник исполком принял решение о возобновлении подачи тепла. По городу было принято централизованное решение, нам пришла факсограмма за подписью председателя Комитета ЖКХ Анисимова — ее разослали по всем управляющим компаниям города. И 28 апреля мы стали возобновлять подачу. Сейчас тепло вернули во все дома до новых распоряжений.

При принятии этого решения принято руководствоваться климатическим показателем: среднесуточная температура на улице должна быть не ниже 8 градусов не менее пяти суток подряд. Фото Максима Платонова

Решения о прекращении отопительного сезона принимает исполком города. Он выпускает централизованное постановление, по которому УК отключают отопление в многоквартирных домах. При принятии этого решения принято руководствоваться климатическим показателем: среднесуточная температура на улице должна быть не ниже 8 градусов не менее пяти суток подряд.

«Отопительный сезон нужно продлить»

По сообщению из исполкома Казани, решение о прекращении отопительного сезона было пересмотрено в связи с обращениями граждан. Мэрия приводит слова Ильсура Метшина, который прокомментировал ситуацию так:

— В социальных сетях, в интернет-приемную было много обращений по поводу того, что еще холодно и отопление не нужно отключать. Вместе с тем поступали и обращения, в которых граждане жалуются на жару и просят выключить батареи. Я прошу все эти обращения принять во внимание, главы районов должны взять ситуацию на личный контроль. Там, где есть возможность и обращения жителей, до конца недели отопительный сезон нужно продлить.

Вчера отопление начали отключать в школах и детсадах, которые все равно пустуют в связи с режимом самоизоляции.

Вчера на штабе по подготовке к отопительному сезону мэр огласил решение перенести опрессовку до того момента, как кончится самоизоляция. Фото kzn.ru

Отключение горячей воды отодвигается до прекращения самоизоляции

Как правило, подготовка к следующему отопительному сезону начинается с опрессовки. Без этого не обойтись, но опрессовка труб требует отключения горячей воды. Вчера на штабе по подготовке к отопительному сезону мэр огласил решение перенести опрессовку до того момента, как кончится самоизоляция.

— Мы понимаем, что у коммунальщиков каждый день на счету, и мы привыкли проводить эту работу с конца апреля. Но я прошу все службы отложить отключение. Чтобы ни в одном доме горячая вода не была отключена, пока не будет объявлено об отмене всех ограничений, — заявил Метшин.

К новому отопительному сезону в Казани предстоит подготовить 5 770 многоквартирных домов, 805 муниципальных объектов бюджетной сферы, 119 больниц и поликлиник. Ремонт внутридомовых систем отопления проведут в 91 доме.

Людмила Губаева