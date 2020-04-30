Банк ЗЕНИТ поддержал благотворительную акцию «Наборы добра»

Фото: Пресс-служба ПАО «Банк ЗЕНИТ»

Топ-менеджеры Банка ЗЕНИТ и присоединившиеся к ним сотрудники перечислили в Благотворительный фонд «Татнефть» среднюю однодневную зарплату для поддержки жителей юго-востока Татарстана и Закамья, столкнувшихся с трудностями в условиях пандемии. Средства направлены на покупку продуктовых комплексов «Наборы добра».

Более 300 добровольцев из центра «Волонтеры Татнефти» бесплатно доставят до адресатов 12,5 тысячи продуктовых комплектов по адресам, сформированным совместно с администрациями районов и управлениями, а также отделами социальной защиты. В «Наборы добра» входят мука, крупы, тушенка, сливочное масло и другие продукты от местных производителей. Все позиции — из списка первой необходимости и долгосрочного хранения. При доставке соблюдаются все необходимые меры безопасности.

«Пандемия сильно изменила наш привычный образ жизни, и сейчас сложно оценить глубину ее последствий. В это непростое время особенно важно оказывать поддержку тем, кто оказался в трудной ситуации. Банк уже реализовал ряд мер по поддержке своих клиентов, в том числе одним из первых на рынке ввел кредитные каникулы для населения и бизнеса, продлил льготный период на переводы СБП и другое. Теперь мы рады присоединиться к акции «Наборы добра», которую инициировал наш ключевой акционер ПАО «Татнефть». Считаю, что это прекрасный пример социальной ответственности бизнеса и заботы о жизни и здоровье местного населения», — отметил главный управляющий директор ПАО Банк ЗЕНИТ Александр Тищенко.

В апреле Банк ЗЕНИТ также передал Благотворительному фонду «Татнефть» компьютеры для создания условий дистанционного обучения школьников региона в период ограничительных мер во время пандемии. Техника предназначена для школьников из многодетных и социально незащищенных семей.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»