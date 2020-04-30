В оперштабе Татарстана рассказали подробности о новых случаях коронавируса

Сегодня в Татарстане подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции.

28 человек госпитализированы в больницы, 43 пациента с легкой или бессимптомной формой проходят лечение на дому.

Пять случаев — завозные, остальные 66 — контактные.

Из них:

до 18 лет — 11,

от 18 до 30 — 10,

от 30 до 50 — 21,

от 50 до 60 — 14,

от 60 до 70 — 10.

от 70 до 80 — 3,

от 80 до 90 — 2.

36 новых случаев выявили в Казани, 11 — в Набережных Челнах, четыре новых случая зарегистрировали в Нижнекамском и Кукморском районах, три — в Высокогорском районе, по два — в Буинском, Сармановском, Атнинском районах и по одному новому случаю зафиксировали в Дрожжановском, Тукаевском, Елабужском, Тюлячинском, Зеленодольском, Черемшанском, Аксубаевском районах.