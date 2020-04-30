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В Татарстане зафиксировали 71 случай заражения COVID-19

10:39, 30.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зафиксировали 71 случай заражения COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане зафиксировали 71 случай заражения COVID-19.

Общее число пациентов с новой коронавирусной инфекцией увеличилось до 823. Еще пять человек выписали из больницы, число выздоровевших достигло 88. От коронавируса скончался один пациент.

Всего за последние сутки в России подтверждено 7 099 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего в стране количество заболевших достигло 106 498. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 11 619 человек.

ОбществоМедицина Татарстан
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