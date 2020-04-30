Новости общества

10:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Главный судебный пристав РТ покинул свой пост

09:53, 30.04.2020
Главный судебный пристав РТ покинул свой пост
Фото: fssprus.ru

Главный судебный пристав Татарстана оставил свой пост. Информацию подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что это связано с реорганизацией самой службы. С 1 января 2020 года Федеральная служба судебных приставов начала переход на новый вид государственной службы.

«В настоящее время проводятся организационно-штатные мероприятия в рамках реализации федерального закона от 01.10.2019 №328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения РФ и внесении изменений в отдельные законодательный акты РФ», — сообщили в ведомстве.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров