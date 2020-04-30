Главный судебный пристав РТ покинул свой пост

Главный судебный пристав Татарстана оставил свой пост. Информацию подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что это связано с реорганизацией самой службы. С 1 января 2020 года Федеральная служба судебных приставов начала переход на новый вид государственной службы.

«В настоящее время проводятся организационно-штатные мероприятия в рамках реализации федерального закона от 01.10.2019 №328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения РФ и внесении изменений в отдельные законодательный акты РФ», — сообщили в ведомстве.