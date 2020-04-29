В Нижнекамском районе экологи обнаружили несанкционированную свалку

Инспекторы Минэкологии РТ обнаружили в Нижнекамском районе незаконную свалку ТБО. Ее площадь составила около 250 кв. метров.

Найти свалку помогли граждане, оповестив через систему «Народный контроль», сообщает пресс-служба министерства.

Установить нарушителя экологи не смогли. По предварительным данным, вывозящие мусор на полигон грузовики не имели лицензии, поэтому было решено сбросить отходы.

Данные направлены в исполком района.

Напомним, сегодня глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков рассказал, что проблема свалок на сегодня одна из главных для окружающей среды в республике. Например, в Лениногорске инспекторы обнаружили свалку площадью 3,9 тыс. кв. метров.