В Минэнерго РФ спрогнозировали снижение добычи нефти по итогам 2020 года на 10%

Минэнерго РФ прогнозирует снижение добычи нефти в России по итогам 2020 года на 10% по сравнению с показателем прошлого года, заявил министр энергетики Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что в мае сокращение составит 19% примерно к уровню февраля 2020 года.

«С учетом работы первых четырех месяцев и постепенного уменьшения, и со второго полугодия постепенного сокращения по итогам года прогнозируется снижение добычи примерно на 10% к уровню прошлого года», — передает «РИА Новости» его слова.

Ранее сообщалось, что «Татнефть» снизит добычу нефти на 20%, компания остановит порядка 40% от эксплуатационного фонда скважин.