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Промышленность

«Татнефть» остановит 40% скважин от эксплуатационного фонда

14:18, 28.04.2020
«Татнефть» остановит 40% скважин от эксплуатационного фонда
Фото: tatarstan.ru

«Татнефть» снизит добычу нефти на 20%, компания остановит порядка 40% от эксплуатационного фонда скважин.

«Если говорить об ограничении добычи, которое буквально с первого мая вступает в силу, то у компании «Татнефть» это будет реализовываться остановкой наименее эффективного фонда скважин. С учетом, естественно, условий разработки конкретного участка недр. Большая часть останавливаемых скважин не осложнены никакими факторами. Я не думаю, что будут какие-то препятствия для того, чтобы запустить эти скважины в эксплуатацию и возобновить добычу», — сказал заместитель генерального директора компании по разведке и добыче нефти и газа Рустам Халимов.

Он заметил, что остановка скважин может сказаться на показателях разработки, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что с 1 по 23 апреля 2020 года «Татнефть» снизила добычу нефти на 17% к уровню первого квартала 2020 года. Как сообщили СМИ, причинами этого стали полное «затоваривание» емкостей хранения и низкий спрос на нефть в Европе.

ПромышленностьНефтьНефтехимияЭкономикаОбщество Татарстан
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