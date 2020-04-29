Эксперты рассказали о самых угоняемых автомобилях в России

Лидерами рейтинга наиболее часто угоняемых автомобилей в России в 2019 году стали Cadillac Escalade, Toyota Camry и Land Rover Freelander, приводит данные исследования «Альфастрахование».

Аналитики компаний составили рейтинг на основе частоты обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.

Так, для Escalade данный показатель оказался равен 1,39%, Camry — 0,64% и Freelander — 0,58%.

Также в пятерку часто угоняемых машин попали Lexus LX и Mitsubishi ASX.

Помимо этого, популярными среди угонщиков являются Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado, Ford Focus, BMW пятой серии и KIA Ceed, приводит «РИА Новости» результаты исследования.