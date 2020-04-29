На «финальный штрих» радиологии в Альметьевске выделили 132 миллиона

132 миллиона до конца года

Главинвестстрой РТ опубликовал тендер на строительство радиологического корпуса, которым дополняют сейчас ансамбль зданий Альметьевского филиала ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер».

Заявки на участие в нем принимаются до 6 мая. Работы, на которые потратят 132 миллиона из бюджета РТ, должны быть выполнены до конца года.

В списке того, на что будут потрачены эти деньги, — самые разнообразные позиции. Это подготовка территории к строительству, возведение фундаментов, несущих конструкций, наружных ограждающих конструкций, фасадные работы. В список вошло устройство инженерных сетей, в том числе канализации, водоснабжения, газоснабжения. Также средства пойдут на благоустройство территории и монтаж технологического оборудования.

10 апреля президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе поездки в Альметьевск поручил за неделю ввести в эксплуатацию радиологический корпус. Фото tatarstan.ru

Из онкологического — в инфекционный госпиталь

Впервые о строительстве радиологического корпуса РКОД в Альметьевске заговорили в 2016 году. Строительство начали два года спустя. При этом ранее тендеров на возведение корпуса в открытом доступе не появлялось. Необходимость собственной радиологии в Альметьевске объяснялась тем, что сейчас на радиотерапию около полутора тысяч пациентов юго-востока Татарстана вынуждены ездить в Казань.

Первоначально корпус должны были открыть еще в сентябре 2019 года. Но по неизвестным причинам открытие перенесли на конец апреля 2020 года.

10 апреля президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе поездки в Альметьевск поручил за неделю ввести в эксплуатацию радиологический корпус. Его хотят использовать в качестве резервного инфекционного госпиталя — развернуть дополнительные койки на случай распространения коронавируса. Но сегодня, 29 апреля, никаких новостей об открытии до сих пор нет.

На данный момент здание площадью 2,1 тыс. кв. метров состоит из трех секций. Фото tatarstan.ru

Точных сроков сдачи объекта нет

В ГИСУ «Реальному времени» сообщили, что все строительно-монтажные и внутренние отделочные работы в корпусе полностью завершены.

На данный момент здание площадью 2,1 тыс. кв. метров состоит из трех секций. Предусмотрены кабинеты первичного приема, дистанционной лучевой терапии, контактной лучевой терапии, планирования лучевой терапии, рентгенотерапии и дневного стационара.

«Далее предстоит монтаж специального медицинского оборудования. После завершения всех работ объект будет сдан в эксплуатацию», — сообщили в управлении.

Но в ГИСУ не сообщили точных сроков сдачи объекта.



Дарья Пинегина