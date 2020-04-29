«Салават Юлаев» не продлит контракт с главным тренером Цулыгиным

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин покинет свой пост по окончании действующего контракта, который истекает 30 апреля 2020 года.

Такое решение было принято на совете уфимского клуба. Кандидатура Цулыгина была отклонена большинством членов совета. Таким образом, со следующего сезона «Салаватом Юлаевым» будет руководить новый тренерский штаб.

Цулыгин руководил уфимским клубом на протяжении последних двух сезонов. Он дважды подряд выводил команду как минимум во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина, а в 2019 году вышел в финал Восточной конференции. Цулыгин является самым успешным тренером «Салавата Юлаева» за последние 8 лет.

Также на совете было принято решение продлить контракты с руководством клуба. Генеральный директор Александр Курносов и спортивный директор Василий Чижов сохранили свои посты в «Салавате Юлаеве».