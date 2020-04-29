Спортивный директор «Салавата Юлаева» Чижов продлил контракт с клубом

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов сохранит свой пост в клубе. Об этом сообщает телеграм-канал «Трэш хоккей».

Уфимцы продлили соглашение со специалистом сроком на два года.

Чижов работает на должности спортивного директора клуба начиная с сезона 2018/19 годов, сменив на этом посту Романа Беляева.

В прошедшем сезоне руководитель уфимцев попал в неприятную ситуацию. Бывший хоккеист из системы «Салавата Юлаева» Тимур Бараев обвинил Чижова в том, что тот брал с игроков деньги за попадание в состав команды. В ответ на это он обратился в суд за клевету.

Напомним, «Салават Юлаев» все еще не продлил контракт с главным тренером команды Николаем Цулыгиным.