Спортивный директор «Салавата» Чижов обратился в суд после обвинений в коррупции

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов обратился в суд после обвинения в коррупции. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает портал Prosportstory.ru.

Дело, по которому Чижов подал в суд, связано с бывшим защитником «Тороса» Тимуром Бараевым. В одном из интервью хоккеист сообщил, что Чижов требовал у него взятку за место в составе команды.

«При подписании контракта в тренерской с глазу на глаз В. А. Чижов попросил выйти своих помощников и потребовал с меня взятку за то, что оставляет меня в составе команды. Я сделал вид, что не понял его», — сказал Бараев.

Функционер возглавлял клуб из Нефтекамска дважды — с 2009 по 2011 год и в сезоне 2016/17.

С января нынешнего года Чижов был назначен на пост спортивного директора «Салавата Юлаева».