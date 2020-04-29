Рустам Минниханов посетил инфекционный блок в Набережных Челнах

Фото: пресс-служба президента РТ

Рустам Минниханов проверил готовность одного из блоков инфекционной больницы Набережных Челнов. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

К Набережно-Челнинской инфекционной больнице прикреплены 17 районов. Мощность учреждения составляет 237 коек. В 2018 году там прошел ремонт корпуса В, приобретено медицинское оборудование, мебель и инвентарь. В этом блоке эксплуатируются 2 этажа инфекционного отделения, диагностическое и дезинфекционно-стерилизационное отделения.

«Это стратегически важный объект. Мы всегда должны быть готовы к любому развитию событий. И коечный фонд должен быть в достатке, и необходимое оборудование для оказания помощи. Для жителей этого региона мы должны обеспечить хороший резерв», — сказал президент РТ.

