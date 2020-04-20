Вратарь «Салавата Юлаева» Кареев может уехать в НХЛ

Вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев может продолжить игровую карьеру в одном из клубов НХЛ. Об этом со ссылкой на генерального директора уфимцев Александра Курносова сообщило в своем прямом эфире издание «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт Кареева с клубом рассчитан до 30 апреля 2020 года.

В прошедшем сезоне 25-летний голкипер провел 18 матчей в регулярном первенстве КХЛ, отразил 91,8% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,30. В плей-офф Кубка Гагарина в серии с «Авангардом» вратарь сыграл две встречи, в которых отбил 13 из 14 бросков.

Кареев выступает за «Салават Юлаев» с сезона-2017/18, перейдя из нижнекамского «Нефтехимика».