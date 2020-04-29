Продажи авторынка Татарстана упали в пять раз

Коронавирус и связанная с ним самоизоляция практически остановили автомобильный рынок. Дилерам приходится держать автосалоны закрытыми, делая ставку на дистанционные продажи, которые, по мнению экспертов, вряд ли станут альтернативой очным. Тем временем курс рубля снижается, что должно привести к росту стоимости машин.

Первый квартал года оказался для автомобильного рынка обычным. Но в апреле, очевидно, российский (да и глобальный) авторынок ждет существенное проседание. В «КАН АВТО» отметили стремительное падение продаж в связи с невозможностью работы автосалонов. Пресс-служба ТТС отмечает, что из-за режима самоизоляции люди откладывают покупку, даже если изначально ее планировали.

«По отношению к аналогичному периоду 2019 года уровень продаж снизился: по новым автомобилям в пять раз, а по автомобилям с пробегом в четыре раза», — говорят в ТТС.

Поэтому в начале апреля автодилер внедрил дистанционные продажи. Данный формат, по словам представителей компании, позволяет клиенту забронировать автомобиль онлайн, а затем приобрести его с помощью дистанционных инструментов. При этом формат был разработан давно, но запущен в начале апреля, когда стало понятно, что ограничительные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции будут продлены.

О дистанционных продажах, кстати, говорят и в «КАН АВТО». По словам представителя дилера, работает это так: клиент может оставить заявку на официальном сайте или позвонить в любой дилерский центр, его проконсультируют, ответят на все вопросы и проведут видео-показ автомобиля. Далее, при положительном решении клиента, ему выставят счет. Клиент должен его оплатить и получить свой автомобиль: его привезут в указанное клиентом место либо выдадут в специально оборудованной зоне выдачи интернет-заказов.

Эффективность дистанционных продаж, правда, в «КАН АВТО» пока оценить не готовы, так как такая модель взаимодействия запущена совсем недавно. Евгений Еськов из «АвтоБизнесРевю» говорит, что тема онлайн-продаж автомобилей развивается давно. По его мнению, возможно, что сложившаяся ситуация может дать толчок для большего развития этих технологий.

Подробнее в материале «Реального времени».

