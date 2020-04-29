В Башкирии 17-летний подросток на мотоцикле без прав столкнулся с автомобилем пенсионера

В Башкирии с травмами в больницу доставлен 17-летний подросток после аварии на мотоцикле.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, 27 апреля днем в Мелеузе на перекрестке ул. Ленина и бульвара Славы 82-летний местный житель за рулем «Лады Нива», предположительно, не уступил дорогу мотоциклу Chituma, имевшему преимущество. За рулем мотоцикла оказался подросток без водительских прав.

17-летний мотоциклист госпитализирован.

