Бизнесменам Татарстана предоставят микрозаймы под 1%

Фонд поддержки предпринимательства предоставит субъектам МСП предоставит пострадавшим от пандемии бизнесменам Татарстана финансовую помощь в виде микрозайма под 1%. Об этом сообщает минэкономики РТ.

Займ доступен для отраслей, не охваченных ранее федеральными и республиканскими мерами и не вошедшими в список наиболее пострадавших. Сумма займа составит от 100 тыс до 2 млн рублей на срок до 2 лет. Льготная ставка будет действовать первые 6 месяцев, после ставка будет увеличена, в зависимости от дальнейшей экономической ситуации. Для тех, кто сохранит занятость на уровне 90%, процентная ставка на оставшийся период будет составлять половину ключевой ставки ЦБ РФ.

Доступ к получению микрозайма доступен через портал «ФАСТТРЕК». Там можно оформить заявку на получение льготного микрозайма под 1%. За консультацией по всем существующим мерам поддержки предприниматели могут обратиться по телефону: 8(843)524-90-90.



Ранее Татарстан оказался на пятом месте по объему федеральных грантов для МСП.

