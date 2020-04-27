Татарстан — на пятом месте по объему федеральных грантов для МСП

Фото: Максим Платонов

70 миллиардов на 1,74 млн МСП

Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza подсчитала, сколько денег федеральное правительство потратит на безвозмездные гранты для «пострадавших отраслей» малого и среднего бизнеса России. Расчеты основывались на данных из реестра МСП Федеральной налоговой службы. В реестре на сегодняшний день насчитывается 1,74 млн предприятий. Если они сохранят в штате сотрудников все 3 млн человек, которые на них трудятся (по данным из реестра), то на их поддержку за 2 месяца будут направлены свыше 70 млрд рублей.

Речь идет о прямой безвозмездной помощи МСП в размере 12 130 рублей на одного сотрудника. Эти деньги бизнес сможет потратить по своему усмотрению: выплатить зарплаты за апрель и май или же решить текущие задачи. Заявку можно подать дистанционно. Есть ряд обязательных условий для получения таких грантов: во-первых, предприятие должно относиться к одной из 11 отраслей, признанных «пострадавшими» от коронавируса, во-вторых — сохранить не меньше 90% штатной численности на 1 апреля. Есть и другие препятствия: например, предприятие не должно иметь долгов перед бюджетом.

Деньги за апрель начнут поступать на счет организаций с 18 мая, за май — в июне.

Татарстан и Ростовская область — на пятом месте по объему грантов



Объем грантовой помощи, которую получит каждый регион, подсчитали по количеству МСП, которые в нем зарегистрированы. Ничего удивительного нет в том, что самые крупные выплаты получит Москва — чисто статистически, здесь наибольшее количество МСП. На столицу придется 8,9 млрд рублей, 12% от всей грантовой поддержки.

На втором месте — Санкт-Петербург и Подмосковье (по 4,4 млрд), дальше идет Краснодарский край (3,5 млрд), за ним — Свердловская область (2,3 млрд рублей). Замыкают пятерку Татарстан и Ростовская область (по 1,9 млрд рублей).

Также в десятке наши соседи по Поволжью — Самарская область (делит шестое место с Новосибирской — по 1,7 млрд), Нижегородская (1,6 млрд), Башкортостан (по 1,5 млрд вместе с Челябинской областью). Замыкает топ-10 Пермский край с 1,3 млрд рублей, которые причитаются местному малому и среднему бизнесу.

Распределение по отраслям

В пятерку самых крупных отраслей, которые могут претендовать на гранты, входят непродовольственный ретейл (в общей сложности 27,1 млрд рублей), авиационная отрасль и автоперевозки (12 млрд рублей), общепит (11,8 млрд рублей), предприятия, оказывающие бытовые услуги (7 млрд рублей), и физкультурно-спортивные организации (3,7 млрд рублей).



Елена Трубникова, президент сети FinExpertiza, считает эту меру важной, но недостаточной, плюс к тому есть определенные проблемы в том, чтобы реализовать право ею воспользоваться:

— Выданных денег хватит лишь на выплату третьей-четвертой части зарплаты — средний заработок на всех предприятиях, включая занятых у ИП, около 40 тысяч руб. К тому же существуют риски, что значительной части бизнеса откажут в грантах из-за наличия формальных технических долгов перед бюджетом, о которых сам предприниматель может даже не знать.

Людмила Губаева