Маганов поздравил коллектив «Татнефти» с 70-летием компании

Гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов обратился к сотрудникам компании с поздравлением. Со дня создания «Татнефти» исполнилось 70 лет.

«В истории «Татнефти» — множество побед, поводов для гордости и пройденных непростых испытаний. И нет никаких сомнений, что новый вызов, с которым сегодня столкнулся мир, мы тоже с честью преодолеем, благодаря сплаву колоссального опыта минувших семи десятилетий и энергии, таланта, знаний сегодняшней команды», — цитирует обращение Маганова пресс-служба компании.

Напомним, что «Татнефть» основана в 1950 году постановлением Совета министров СССР.