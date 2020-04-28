В Набережных Челнах достроили бассейн «Юбилейный»

В Набережных Челнах почти завершено строительство бассейна «Юбилейный». Сейчас подрядчик благоустраивает территорию и заканчивает асфальтировать дорогу.

Также помещения бассейна оснащаются мебелью, сообщает пресс-служба Главинвестстроя РТ. Строительные и отделочные работы завершены.

Отмечается, что площадь бассейна составляет около 4 тысяч кв. м. Размер чаши бассейна составит 25 х 13,8 м. Также организована детская чаша 6 х 10 м. Также внутри здания размещены раздевалки для детей и взрослых, раздевалки для тренеров, зал «сухой разминки», кабинеты для методических и учебных занятий.

Напомним, что название для нового бассейна челнинцы выбрали в январе. Открытие комплекса запланировано на май.