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В Челнах выбрали название строящегося бассейна

23:34, 18.01.2020
В Челнах выбрали название строящегося бассейна
Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах определились с названием бассейна, который строится в новой части города.

Открытие спортивного комплекса запланировано на май 2020 года.

Новый бассейн получит название «Юбилейный». Выбор объясняется тем, что спорткомплекс будет введен в эксплуатацию в год празднования сразу нескольких круглых дат: 100-летия ТАССР, 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне и 90-летия со дня рождения города Набережные Челны, сообщает пресс-служба мэрии города.

Ранее Набережные Челны заняли четвертое место в рейтинге моногородов с наиболее благоприятной средой для жизни.

СпортОбществоИнфраструктураИстория Татарстан
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