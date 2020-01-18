В Челнах выбрали название строящегося бассейна

В Набережных Челнах определились с названием бассейна, который строится в новой части города.

Открытие спортивного комплекса запланировано на май 2020 года.

Новый бассейн получит название «Юбилейный». Выбор объясняется тем, что спорткомплекс будет введен в эксплуатацию в год празднования сразу нескольких круглых дат: 100-летия ТАССР, 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне и 90-летия со дня рождения города Набережные Челны, сообщает пресс-служба мэрии города.

Ранее Набережные Челны заняли четвертое место в рейтинге моногородов с наиболее благоприятной средой для жизни.

