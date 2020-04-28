Попова о продлении выходных: «Это третий инкубационный период, который должен прервать цепочку передачи вируса»
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала продление нерабочих дней.
«Это третий инкубационный период, который должен прервать цепочку передачи вируса», — сказала она.
По ее словам, опыт ученых, мониторинг ситуации в других странах говорит о том, что мы можем прорабатывать комплекс подходов по поступенчатому выходу из ситуации.
«Первый подход — постепенный выход, второй — поступенчатое обратное движение. Обязательное условие — сохранять защиту для групп риска во время снятия мер для остальных», — отметила Попова.
Также она подчеркнула, что все правила должны неукоснительно исполняться. Любое несоблюдение отбросит нас назад. Несоблюдение одним из ста может нести опасность для всех ста человек, заключила Попова.Общество
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