Попова о продлении выходных: «Это третий инкубационный период, который должен прервать цепочку передачи вируса»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала продление нерабочих дней.

«Это третий инкубационный период, который должен прервать цепочку передачи вируса», — сказала она.

По ее словам, опыт ученых, мониторинг ситуации в других странах говорит о том, что мы можем прорабатывать комплекс подходов по поступенчатому выходу из ситуации.

«Первый подход — постепенный выход, второй — поступенчатое обратное движение. Обязательное условие — сохранять защиту для групп риска во время снятия мер для остальных», — отметила Попова.

Также она подчеркнула, что все правила должны неукоснительно исполняться. Любое несоблюдение отбросит нас назад. Несоблюдение одним из ста может нести опасность для всех ста человек, заключила Попова.