Путин объявил о продлении выходных дней в России

Президент России Владимир Путин на совещании с руководителями регионов России объявил о продлении выходных дней до 11 мая с сохранением зарплаты.

«Впереди майские праздники, между которыми есть рабочие дни. Сейчас нельзя рисковать, и считаю правильным объявить 6, 7 и 8 мая нерабочими дня. Период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно», — отметил он.

По его словам, чем строже сейчас мы будем соблюдать ограничения, тем быстрее все пройдет.

«От всех нас потребуется предельная собранность, чтобы волна схлынула, пошла на спад, что позволит нам шаг за шагом, аккуратно снимать ограничения», — отметил Путин.

Напомним, выходные в России действуют с 30 марта.